Напавшие на фотографа с голубями у Ленинградского зоопарка оказались в спецприемнике

Петроградский районный суд Петербурга отправил в спецприемник трех мужчин, которых задержали из-за нападения на фотографа с голубями у Ленинградского зоопарка, об этом 9 апреля пишет "Фонтанка.ру".

Также за инцидент придется отвечать по уголовной статье о хулиганстве. Ранее стало известно, что у Ленинградского зоопарка фотограф с голубями пострадал после того, как к нему на точку пришли 10-12 человек. По мнению начальника пострадавшего, это могли сделать конкуренты, а именно сторонники "голубиного короля" Богдана Баленко.

Конфликтом с "голубиной мафией" заинтересовался председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Примечательно, что один из задержанных уже знаком правоохранителями. В 2021 году ему вменяли поджог автомобиля за деньги, однако мужчину тогда простили, и он возместил ущерб.

Фото: ЗАКС.Ру