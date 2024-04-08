Бастрыкина заинтересовали конфликты с "голубиной мафией" в Петербурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить сообщение о бездействии правоохранительных органов в конфликтах с "голубиной мафией" в Петербурге, об этом 8 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее "Фонтанка.ру" писала, что у Ленинградского зоопарка произошел конфликт: фотограф с голубями пострадал после того, как к нему на точку пришли 10-12 человек. По мнению начальника пострадавшего, это могли сделать конкуренты, а именно приятели "голубиного короля" Богдана Баленко.

К Бастрыкину с вопросом о "голубиной мафии" обратились в Telegram-канале "Русская община Петрограда". Они попросили СК прекратить разборки аниматоров в центре Петербурга, а также организовать проверку по факту коррупции в отделах полиции.

Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК по Петербургу Олегу Бобкову проверить все и представить доклад.

Фото: пресс-служба СК РФ