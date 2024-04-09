Из-за незаконных экскурсий к петербуржцу подали многомиллионный иск

Петербургская прокуратура обратилась в суд с иском к местному жителю Константину Бойко. Ранее он был осужден за проведение нелегальных экскурсий по крышам.

Надзорное ведомство намеревается взыскать с петербуржца 22 млн рублей. Именно столько, по мнению правоохранителей, мужчина заработал незаконным предпринимательством (п. "б" ч. 2 ст. 171 УК).

Свою экскурсионную деятельность Бойко вел в Центральном районе с февраля 2022 по июль 2023 года. В прошлом месяце он получил условный срок и штраф в размере 200 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру