Путин поручил властям Петербурга и Ленобласти обозначить территории для строительства и туризма

Президент России Владимир Путин поручил администрациям Петербурга и Ленинградской области совместно с правительством страны определить территории для строительства и развития туризма, об этом 8 апреля информация появилась на сайте Кремля.

Помимо строительства и туризма, отдельно отмечена реализация мероприятий по созданию круглогодичного курорта "Горская". До 10 октября 2024 года нужно будет представить доклад по данным вопросам.

Также властям нужно будет обратить внимание на общую схему развития общественного транспорта на приоритетных территориях.

Напомним, что в конце марта президент Владимир Путин поинтересовался у губернатора Петербурга Александра Беглова, почему Северная столица не на первом месте по турпотоку. Беглов пообещал президенту, что Петербург точно займет первое место по туризму с развитием круглогодичного морского курорта "Горская".

Фото: kremlin.ru