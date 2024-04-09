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Новости 13:16

Российские авиакомпании получили рекомендации по обслуживанию участников СВО

фото ЗакС политика Российские авиакомпании получили рекомендации по обслуживанию участников СВО

Росавиация порекомендовала авиакомпаниям обслуживать участников СВО в приоритете, об этом 9 апреля пишет РБК со ссылкой на телеграмму с подписью руководителя ведомства Дмитрия Ядрова.

От авиакомпаний просят исключить некорректное общение с участниками СВО, а также предоставить им приоритет при регистрации, досмотре и полете. Например, в самолете рекомендуется предоставлять им более комфортные места.

Росавиация просит авиакомпании провести со своими сотрудниками соответствующие инструктажи. 

Также если такой пассажир опоздал на рейс по уважительной причине, то сотрудникам аэропорта рекомендовано сразу перебронировать билет на ближайший новый рейс. 

Фото: ЗАКС.Ру


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