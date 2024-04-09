Госдума приняла закон о Национальном словарном фонде

Депутаты Государственной думы 9 апреля приняли во втором и третьем чтениях закон о создании единого цифрового ресурса - Национального словарного фонда.

Общедоступный сервис объединит сведения из всех отечественных словарей с пушкинских времен. С его помощью можно будет найти синоним, узнать, где ставится ударение, посмотреть на контекст, в котором может использоваться то или иное слово.

Согласно пояснительной записке к документу, Национальный словарный фонд призван повысить уровень грамотности россиян. Как сообщает нижняя палата парламента, с 2025 по 2027 годы на функционирование нового ресурса из федерального бюджета понадобится 182 млн рублей. Первые результаты ответственные за проект обещают продемонстрировать в следующем календарном году.

Фото: ЗАКС.Ру