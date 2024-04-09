ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 13:50

Госдума приняла закон о Национальном словарном фонде

фото ЗакС политика Госдума приняла закон о Национальном словарном фонде

Депутаты Государственной думы 9 апреля приняли во втором и третьем чтениях закон о создании единого цифрового ресурса - Национального словарного фонда.

Общедоступный сервис объединит сведения из всех отечественных словарей с пушкинских времен. С его помощью можно будет найти синоним, узнать, где ставится ударение, посмотреть на контекст, в котором может использоваться то или иное слово.

Согласно пояснительной записке к документу, Национальный словарный фонд призван повысить уровень грамотности россиян. Как сообщает нижняя палата парламента, с 2025 по 2027 годы на функционирование нового ресурса из федерального бюджета понадобится 182 млн рублей. Первые результаты ответственные за проект обещают продемонстрировать в следующем календарном году.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости9 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама