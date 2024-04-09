У петербургского жилкома появился временно исполняющий обязанности

Жилищный комитет петербургского правительства временно возглавил Денис Удод. В этом можно убедиться 9 апреля, посетив официальный сайт Смольного.

Ранее Удод работал на посту заместителя главы комитета. Он отвечал за капремонт и следил за аварийным фондом.

Накануне стало известно об уходе с должности руководителя жилищного комитета Олега Зотова, проработавшего в этом качестве два с половиной года. По одной из версий, чиновник мог иметь разногласия с профильным вице-губернатором Евгением Разумишкиным.

фото: gov.spb.ru