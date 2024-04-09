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Новости 14:13

У петербургского жилкома появился временно исполняющий обязанности

фото ЗакС политика У петербургского жилкома появился временно исполняющий обязанности

Жилищный комитет петербургского правительства временно возглавил Денис Удод. В этом можно убедиться 9 апреля, посетив официальный сайт Смольного.

Ранее Удод работал на посту заместителя главы комитета. Он отвечал за капремонт и следил за аварийным фондом.

Накануне стало известно об уходе с должности руководителя жилищного комитета Олега Зотова, проработавшего в этом качестве два с половиной года. По одной из версий, чиновник мог иметь разногласия с профильным вице-губернатором Евгением Разумишкиным.

фото: gov.spb.ru


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Упоминаемые персоны
Зотов Олег Юрьевич
Разумишкин Евгений Николаевич




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