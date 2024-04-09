МЧС предупредило петербуржцев о ветре и грозе 10 апреля

В среду, 10 апреля, петербуржцев ожидает значительное ухудшение погоды, об этом 9 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Городское управление МЧС ссылается на информацию ФГБУ "Северо-Западное УГМС". Метеорологи сообщают о порывах ветра до 15 м/с 10 апреля, а также о возможных грозах.

При этом синоптик Михаил Леус сообщал, что в среду, 10 апреля, температура воздуха может достичь +21 градуса, но тоже предупреждал о грозах.

В условиях плохой погоды автомобилистам рекомендуется не пользоваться личным транспортом из-за риска возникновения ДТП, а пешеходам подготовиться к осадкам.

Фото: ЗАКС.Ру