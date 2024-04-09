Водоканал пожаловался на защитников ВНИИБ

Петербургский Водоканал сообщил, что противники сноса бывшего НИИ Бумажной промышленности (2-й Муринский проспект, 49) минувшей ночью помешали проведению аварийных работ в здании. Бригада выезжала на адрес из-за вытекания воды из колодца задвижки домового ввода.

"Фургон был заблокирован личным транспортом, нанесен ущерб имуществу", - говорится в сообщении.

Представители госпредприятия утверждают, что градозащитные активисты оскорбляли рабочих. На помощь сотрудникам Водоканала вызывали полицейских. В час дня 9 апреля работы завершились.

Напомним, что о планах снести ВНИИБ стало известно весной 2019 года. В том же году из здания бывшего института, использовавшегося как бизнес-центр, выселили всех арендаторов. Впоследствии градозащитники проиграли суд КГИОП, который отказывается признавать здание середины 1950-х годов постройки региональным памятником.

Фото: ЗАКС.Ру