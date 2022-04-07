Защитники ВНИИБ узнали о хитрости, позволившей продлить разрешение на строительство

Петербургские градозащитники, выступающие против возможного сноса здания бывшего НИИ Бумажной промышленности на площади Мужества, рассказали о содержании письма, которое на днях они получили от вице-губернатора Николая Линченко.

Из письма следует, что срок действия разрешения на строительство собственник участка, компания "ФСК" смогла продлить оригинальным способом: по закону, для продления документа необходимо вести хоть какие-то строительные работы на объекте. Защитники ВНИИБ уверены, что владелец земли прибегнул к уловке, опасаясь в открытую начать сносить здание сталинской эпохи.

"Согласно представленной застройщиком справке, так исподтишка удалось скрутить систему отопления, убрать какие-то перегородки, двери и подвесные потолки. А затем ФСК подала уведомление в Стройнадзор – "Вот же, мы работаем, продлевайте разрешение"", - пишет сообщество "Живой город".

По словам активистов, чиновники оштрафовали застройщика на полмиллиона рублей, после чего удовлетворил просьбу "ФСК".

"Когда все здание досталось за 5 миллионов, это мелочь", - добавляют противники сноса.

Напомним, что спасти постройку в стиле сталинского неоклассицизма неравнодушные петербуржцы пытаются с весны 2019 года. Главные усилия борцов за сохранение здания сосредоточены на тяжбе с КГИОП, от которого они добиваются включения здания бывшего НИИ в реестр исторических памятников.