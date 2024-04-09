ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 15:47

Сбивший поэта Льва Рубинштейна водитель получил условный срок

фото ЗакС политика Сбивший поэта Льва Рубинштейна водитель получил условный срок

В Москве вынесли приговор в отношении 63-летнего мужчины, который сбил насмерть поэта Льва Рубинштейна, об этом 9 апреля сообщили в пресс-службе московской прокуратуры.

Как рассказали в ведомстве, мужчина был признан виновным по статье о нарушении ПДД, повлекшего смерть по неосторожности (ч.3 ст.264 УК РФ). Ему назначили один год и восемь месяцев условного срока.

Кроме этого, фигурант дела не сможет два с половиной года заниматься деятельностью, которая связана с управлением транспортными средствами. 

Приговор в законную силу еще не вступил.

Напомним, что в январе 2024 года при переходе через дорогу поэт Лев Рубинштейн был сбит не притормозившей машиной. В тяжелом состоянии поэт был госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Однако через несколько дней поэт все-таки умер.

Фото: Живой Гвоздь / YouTube (скриншот видео)


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости9 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама