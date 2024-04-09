Сбивший поэта Льва Рубинштейна водитель получил условный срок

В Москве вынесли приговор в отношении 63-летнего мужчины, который сбил насмерть поэта Льва Рубинштейна, об этом 9 апреля сообщили в пресс-службе московской прокуратуры.

Как рассказали в ведомстве, мужчина был признан виновным по статье о нарушении ПДД, повлекшего смерть по неосторожности (ч.3 ст.264 УК РФ). Ему назначили один год и восемь месяцев условного срока.

Кроме этого, фигурант дела не сможет два с половиной года заниматься деятельностью, которая связана с управлением транспортными средствами.

Приговор в законную силу еще не вступил.

Напомним, что в январе 2024 года при переходе через дорогу поэт Лев Рубинштейн был сбит не притормозившей машиной. В тяжелом состоянии поэт был госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Однако через несколько дней поэт все-таки умер.

Фото: Живой Гвоздь / YouTube (скриншот видео)