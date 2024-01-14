Дочь поэта Рубинштейна сообщила о его смерти

Поэт-концептуалист Лев Рубинштейн скончался в Москве в возрасте 76 лет, сообщила в "Живом Журнале" его дочь Мария. Запись появилась утром в воскресенье, 14 января.

"Мой папа, Лев Рубинштейн, умер сегодня", — гласит опубликованное сообщение.

В понедельник, 8 января, при переходе через дорогу Рубинштейн был сбит не притормозившей машиной. В тяжелом состоянии поэт был госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. В пятницу появилось сообщение о его смерти, но вскоре его опроверг лечащий врач.

Рубинштейн известен как создатель жанра "стихов на карточках". Помимо прочего, он также занимался публицистикой и общественной деятельностью. Он участвовал в митингах и подписывал письма в поддержку заключенных.

Фото: Живой Гвоздь / YouTube (скриншот видео)