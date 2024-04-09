Реставрация петербургской консерватории вышла на финишную прямую

Вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал, на каком этапе находится реставрация консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, об этом 9 апреля сообщили в пресс-службе правительства страны.

Сейчас уже убраны строительные леса в Малом зале Глазунова, а также во многих других локациях. По словам Хуснуллина, реставрация на этапе завершения.

"В результате мы увидим интерьеры здания такими же, какими они были для современников в конце XIX века. На стенах и внутреннем своде консерватории специалисты отреставрировали более 300 квадратных метров лепного декора, 170 метров квадратных деревянных балюстрад", – сказал вице-премьер.

В 2023 году был закончен первый этап реставрации консерватории. Планируется, что первый концерт в отреставрированном здании проведут уже в 2024 году.

Фото: пресс-служба правительства Петербурга