В Смольном ответили Тихоновой на запрос о бомбоубежищах

Лидер петербургского отделения "Справедливой России - За правду" Надежда Тихонова получила ответ от чиновников Смольного, связанный с безопасностью города. Скан документа с комментариями опубликован в Telegram-канале политика.

В письме от вице-губернатора Евгения Разумишкина, в частности, говорится о действующем с 1 декабря запрете на полеты беспилотных летательных аппаратов.

Из документа также следует, что система оповещения населения работает исправно. Ее испытывали в феврале. Наконец, защитные сооружения на сегодняшний день ремонтируются. При этом они постоянно готовы к приему укрываемых.

Тихонова, посетовав на ограниченность предоставленной информации, понадеялась, что "использовать бомбоубежища и системы оповещения по назначению не придется".

Фото: ЗАКС.Ру