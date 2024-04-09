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Новости 17:08

В Ленобласти начали ловить крупную корюшку

фото ЗакС политика В Ленобласти начали ловить крупную корюшку

Правительство Ленобласти доложило о старте сезона корюшки. Рыба, как утверждается, попадается крупная: от 13 до 15 сантиметров.

По последним подсчетам, в регионе уже добыли 25 тонн корюшки. Пока суточный улов достигает 6 тонн, но на пике сезона показатель ожидается на уровне 100 тонн.

На минувших выходных пресс-служба областного правительства сообщила, что в планы чиновников входи добыть рекордное количество корюшки. Предыдущий рекорд был установлен в прошлом году, когда выловили 1225 тонн этой популярной на Северо-Западе рыбы.

Ежегодный праздник корюшки пройдет 18 мая в Новой Ладоге.

фото: lenobl.ru


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