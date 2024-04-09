Экс-мундеп Анна Каруличева собирает команду к выборам в МО "Нарвский округ"

Бывший депутат МО "Нарвский округ" Анна Каруличева 9 апреля объявила, что выдвинет свою кандидатуру на муниципальных выборах в МО "Нарвский округ" в сентябре 2024 года. Также она собирает команду сторонников для выдвижения в округе.

"Несмотря на все происходящее, я приняла решение избираться, и предлагаю единомышленникам присоединяться к своей команде в качестве кандидатов в депутаты, наблюдателей и волонтеров. Мы - альтернатива нынешнему руководству муниципалитета, которое не представляет главные интересы жителей округа, и более 20 лет руководит муниципалитетом", - написала экс-мундеп в своем Telegram-канале.

В беседе с ЗАКС.Ру Каруличева сообщила, что намерена баллотироваться от "Яблока". Всего на муниципальных выборах будут избирать десять депутатов. Желающим присоединиться к команде следует заполнить Google-форму, ссылку на которую можно найти в соцсетях Каруличевой.

Напомним, Каруличева состояла в совете МО "Нарвский округ" до ноября 2020 года. Она была одним из первых мундепов в Петербурге, которых лишили мандата по обращению губернатора Александра Беглова из-за якобы значительных ошибок в декларации. Восстановить свой статус через суд ей не удалось.

Константин Леньков