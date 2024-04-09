Лилии Чанышевой* увеличили срок заключения

Верховный суд Башкортостана рассмотрел апелляцию гособвинения на приговор Лилии Чанышевой*, которую минувшей осенью приговорили к 7,5 годам колонии по делу о создании экстремистского сообщества (ч. 3 ст. 282.1 УК).

Прокуратура запросила для женщины десять лет заключения. В результате суд поднял срок заключения до девяти с половиной лет, передает издание RusNews.

В приговор также вошли такие статьи, как публичные призывы к экстремизму (ч. 1 ст. 280 УК) и участие в деятельности некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (ч. 3 ст. 239 УК).

Напомним, что Чанышева* возглавляла штаб Алексея Навального** в Уфе до того, как его структуры были признаны экстремистскими организациями.

*Лилия Чанышева внесена Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов

** ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена. ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов. ФБК также признана нежелательной организацией. Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов

Фото: ЗАКС.Ру

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.