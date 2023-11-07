Суд в Уфе утвердил приговор Лилии Чанышевой

Верховный суд Башкирии утвердил вынесенный ранее приговор бывшей главе уфимского штаба Навального* Лилии Чанышевой, сообщило 7 ноября RusNews. Назначенный ей срок остался без изменений.

В середине июня суд приговорил Чанышеву к 7,5 годам лишения свободы. Ей были предъявлены обвинения в создании экстремистского сообщества (ч. 3 ст. 282.1 УК РФ), публичных призывах к экстремизму (ч. 1 ст. 280 УК РФ) и в участии в деятельности некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (ч. 3 ст. 239 УК РФ).

Апелляционная инстанция внесла изменения в приговор активистке, постановив, что она совершала преступления в составе организованной группы, в том числе руководствуясь мотивами политической и идеологической ненависти и вражды. На итоговом сроке заключения, назначенном Чанышевой, это не сказалось.

Ранее Чанышева рассказала о постановке на профилактический учет в СИЗО.

*ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 09.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов

Фото: Telegram-канал Лилии Чанышевой

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.