Лилия Чанышева сообщила о постановке на профилактический учет

Комиссия СИЗО № 5 в башкирском городе Дюртюли поставила на профилактический учет экс-главу штаба Навального* в Уфе Лилию Чанышеву, следует из сообщения в созданном в ее поддержку Telegram-канале. Ее посчитали склонной к совершению экстремистских преступлений.

Как отмечается, Чанышеву поставили на учет как "склонную к совершению преступлений террористического характера и экстремистской направленности". Предположительно это может быть связано с уголовным делом, по которому оппозиционерка была осуждена.

"Я стала возражать, что в уфимском СИЗО меня не ставили на подобный учет. Но ответ удивил: якобы в моем личном деле есть соответствующий протокол СИЗО № 1. То есть меня не приглашали на комиссию и ни о чем не уведомили, но на учет поставили", — говорится в опубликованном посте.

В середине июня Чанышева была осуждена на 7,5 года колонии по уголовным статьям о создании экстремистского сообщества (ч. 3 ст. 282.1 УК РФ), публичных призывах к экстремизму (ч. 1 ст. 280 УК РФ) и участию в деятельности НКО, посягающей на личность и права граждан (ч. 3 ст. 239 УК РФ). Прокуратура сочла приговор слишком мягким и обжаловала его.

*ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 09.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов

Фото: Telegram-канал Лилии Чанышевой

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.