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Новости 17:50

Андрея Чибиса перевели из реанимации в хирургическое отделение

фото ЗакС политика Андрея Чибиса перевели из реанимации в хирургическое отделение

Оперативный штаб Мурманской области опубликовал речь регионального министра здравоохранения Дмитрия Панычева, посвященную состоянию здоровья Андрея Чибиса, который на прошлой неделе перенес покушение.

В связи с улучшением самочувствия главы области его перевели из реанимационного в хирургическое отделение.

"Самый опасный период миновал", - произнес Панычев, отметив крепкое здоровье своего начальника, а также заслуги медиков.

Фигуранта дела о покушении на убийство, 42-летнего жителя города Апатиты ранее арестовали на два месяца. Нападение с ножом случилось по завершении встречи губернатора с жителями города в местном доме культуры. Чибис был ранен в живот, после чего его прооперировали.

Фото: ЗАКС.Ру


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