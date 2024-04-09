Андрея Чибиса перевели из реанимации в хирургическое отделение

Оперативный штаб Мурманской области опубликовал речь регионального министра здравоохранения Дмитрия Панычева, посвященную состоянию здоровья Андрея Чибиса, который на прошлой неделе перенес покушение.

В связи с улучшением самочувствия главы области его перевели из реанимационного в хирургическое отделение.

"Самый опасный период миновал", - произнес Панычев, отметив крепкое здоровье своего начальника, а также заслуги медиков.

Фигуранта дела о покушении на убийство, 42-летнего жителя города Апатиты ранее арестовали на два месяца. Нападение с ножом случилось по завершении встречи губернатора с жителями города в местном доме культуры. Чибис был ранен в живот, после чего его прооперировали.

Фото: ЗАКС.Ру