В Петербурге изменятся маршруты автобусов из-за празднования Ураза-Байрам

Из-за празднования мусульманского праздника Ураза-Байрам в Петербурге изменятся маршруты нескольких автобусов, об этом 9 апреля сообщили в пресс-службе Смольного.

Ранее сообщалось, что в нескольких районах Петербурга перекроют движение для автомобилистов. В Приморском районе ограничения коснутся улицы Репищева, в Адмиралтейском – Московского проспекта, а в Петроградском Конного и Крестьянского переулка, а также Кронверкского проспекта. Там утром 10 апреля будет запрещено движение транспорта и парковка.

Для общественного транспорта также введут ограничения. Маршруты автобусов № 28, 50, 70, 71, 122, 127, 134А, 134Б, 170, 172, 182, 208, 235, 237, 262 и двух трамваев № 6, 40 временно изменятся.

Фото: ЗАКС.Ру