Бельский ушел в отпуск

Пленарное заседание депутатов Законодательного собрания Петербурга 10 апреля началось под руководством вице-спикера Николая Бондаренко. Сам председатель Александр Бельский ушел в короткий отпуск, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе парламента.

В Заксобрании уточнили, что Бельский будет отдыхать около недели. На следующем заседании парламента, 17 апреля он вновь будет председательствовать. Какой досуг на этой неделе выбрал спикер ЗакСа - не уточняется.

Сегодня в парламенте должен выступать бизнес-омбудсмен Валерий Калугин с докладом о своей работе за 2023 год. Также в повестке дня рассмотрение законопроект о снижении муниципального фильтра и поправки к электоральному законодательству.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру