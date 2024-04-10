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Новости 10:23

Бельский ушел в отпуск

фото ЗакС политика Бельский ушел в отпуск

Пленарное заседание депутатов Законодательного собрания Петербурга 10 апреля началось под руководством вице-спикера Николая Бондаренко. Сам председатель Александр Бельский ушел в короткий отпуск, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе парламента. 

В Заксобрании уточнили, что Бельский будет отдыхать около недели. На следующем заседании парламента, 17 апреля он вновь будет председательствовать. Какой досуг на этой неделе выбрал спикер ЗакСа - не уточняется. 

Сегодня в парламенте должен выступать бизнес-омбудсмен Валерий Калугин с докладом о своей работе за 2023 год. Также в повестке дня рассмотрение законопроект о снижении муниципального фильтра и поправки к электоральному законодательству. 

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Бельский Александр Николаевич 
Бондаренко Николай Леонидович 




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