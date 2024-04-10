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Новости 11:17

Полиция объявила в розыск Зыгаря* и Серенко**

фото ЗакС политика Полиция объявила в розыск Зыгаря* и Серенко**

Министерство внутренних дел объявило в розыск журналиста и писателя Михаила Зыгаря*, следует из данных электронной базы ведомства. Также в розыск была объявлена феминистка и писательница Дарья Серенко**.

"Разыскивается по статье УК", — говорится в карточках, заведенных на обоих разыскиваемых. Какие именно статьи Уголовного кодекса имеются в виду, неизвестно.

Месяцем ранее появилась информация о возбуждении против Зыгаря* уголовного дела о распространении фейков про Вооруженные силы (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). О преследовании Серенко** до сих пор ничего не было известно.

Оба разыскиваемые находятся вне пределов России.

*Минюст внес Михаила Зыгаря в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Дарью Серенко в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру


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