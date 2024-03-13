Журналист Зыгарь* стал фигурантом дела о фейках про армию

Журналист и писатель Михаил Зыгарь* стал фигурантом уголовного дела о распространении заведомо недостоверной информации о Вооруженных силах (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), сообщил 13 марта ТАСС. По информации агентства, делом заняты столичные следователи.

"Следователи будут добиваться его ареста в Замоскворецком суде и объявят в розыск, так как он покинул территорию Российской Федерации и скрывается за границей", — транслирует информагентство слова своего собеседника в силовых органах.

В октябре 2022 года Зыгарь* был внесен в список иностранных агентов, в декабре того же года столичные магазины стали прятать его книги под крафтовыми суперобложками. Во второй половине 2023 года журналиста дважды штрафовали за несоблюдение законодательства об иноагентах, в последний раз это произошло в середине декабря.

*Минюст внес Михаила Зыгаря в единый реестр иноагентов

Фото: Осторожно, Собчак! / YouTube (скриншот)