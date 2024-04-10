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Новости 11:59

ЦИК устроит проверку однократности голосования на выборах президента

фото ЗакС политика ЦИК устроит проверку однократности голосования на выборах президента

Центризбирком сообщил 10 апреля о создании рабочей группы для проверки сообщений о попытках неоднократного голосования на прошедших выборах президента. Распоряжение об этом отдала глава ЦИК Элла Памфилова.

"Будут проверены те случаи, когда избиратель подал заявление о голосовании по месту нахождения в рамках механизма "Мобильный избиратель", а голосовал на избирательном участке по месту жительства", — уточнили в ЦИК.

Проверка охватит 89 регионов России, а также избирательные участки в семи государствах мира и в городе Байконур. Итоги ревизии планируется подвести в течение следующих двух недель, то есть в срок до 24 апреля.

Голосование на выборах президента продолжалось в течение трех дней, в период с 15 по 17 марта. Согласно официальным итогам, победа досталась действующему главе государства Владимиру Путину, который набрал 87,28 % голосов.

Фото: ЗАКС.Ру


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