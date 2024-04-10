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Новости 12:16

В отношении феминистки Маршенкуловой возбудили дело об оправдании терроризма

фото ЗакС политика В отношении феминистки Маршенкуловой возбудили дело об оправдании терроризма

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении фемактивистки Залины Маршенкуловой по статье о публичном оправдании терроризма (ст.205.2 УК РФ), об этом 10 апреля пишет Telegram-канал Baza.

Расследованием дела с начала апреля занимается следственное управление по Восточному административному округу Москвы. 

Уточняется, что поводом для дела стал пост в Telegram-канале об убийстве военкора Владлена Татарского в баре на Университетской набережной в Петербурге. Признаки оправдания терроризма обнаружили эксперты Московского исследовательского центра.

Следователи собираются ходатайствовать о заключении Маршенкуловой под стражу. На данный момент, она находится не в России, поэтому возможный арест будет заочным.

Фото: ЗАКС.Ру


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