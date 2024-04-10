МЧС предупредило петербуржцев о ветре до 20 м/с 11 апреля

В четверг, 11 апреля, петербуржцев ожидает значительное ухудшение погоды, об этом 10 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Городское управление МЧС ссылается на информацию ФГБУ "Северо-Западное УГМС". Метеорологи сообщают о порывах ветра до 20 м/с 11 апреля.

В условиях плохой погоды автомобилистам рекомендуется не пользоваться личным транспортом из-за риска возникновения ДТП, а пешеходам не находится рядом с рекламными щитами и деревьями.

Напомним, что в среду, 10 апреля, может быть побит температурный рекорд 1890 года. Синоптики обещают температуру до +22 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру