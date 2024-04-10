Погранпункт на границе Эстонии с Россией в Нарве будет работать только днем с мая

Пункт пропуска Нарва-1 на границе Эстонии с Россией сократит время работы, об этом 10 апреля пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на эстонские СМИ.

Время работы пункта пропуска будет сокращено с мая 2024 года. КПП будет работать только в дневные часы, то есть с 7 утра до 23 часов вечера. Так пункт будет функционировать, предположительно, до конца ремонтных работ на пограничном пункте Ивангород.

Уточняется, что таможенная служба уменьшит количество смен, но увеличит само количество сотрудников на смене. Для освободившихся таможенников при необходимости найдется работа на других КПП на границе с Россией.

Напомним, что ранее эстонские власти действительно с мая хотели ограничить работу КПП. Предложение объяснялось тем, что в ночное время активность пункта сильно снижается.

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