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Новости 14:47

Суд приостановил деятельность столовой на Невском после отравления детей

фото ЗакС политика Суд приостановил деятельность столовой на Невском после отравления детей

Смольнинский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности ООО "МИФ", которое владеет столовой "Стрит" на Невском проспекте, по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических требований (ст.6.6 КоАП РФ), об этом 10 апреля сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Согласно протоколу, в Петербурге было зарегистрировано шесть случаев острой кишечной инфекцией среди детей из Тольятти. Все они ели в столовой "Стрит".

В конце марта была проведена проверка в столовой, которая показала, что на продуктах отсутствовала маркировка и упаковка, а также нарушены различные правила уборки и технологических процессов. Кроме этого, в помещениях заметили тараканов и мух.

Суд решил приостановить деятельность столовой "Стрит" на Невском проспекте на 90 суток.

Фото: ЗАКС.Ру


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