В Петербурге насчитали 200 тысяч мусульман на молитвах в честь Ураза-байрама

Немногим менее 200 тысяч человек приняли участие в коллективных молитвах в честь праздника Ураза-байрам в Петербурге, сообщил 10 апреля ТАСС со ссылкой на городской комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Годом ранее Духовное управление мусульман (ДУМ) Северо-Запада насчитало столько же молящихся у одной только Соборной мечети.

"Присутствовать и совершить праздничную молитву — это обязанность верующего человека", — приводит информагентство слова главы ДУМ Северо-Запада Равиля Панчеева. Он уточнил, что нынешний праздник связан с разговением после завершения поста в священный месяц Рамадан.

Годом ранее ДУМ сообщило о 300 тысячах участников празднования Ураза-байрама в Петербурге. Из них 200 тысяч человек пришли тогда к Соборной мечети на Петроградской стороне.

Фото: ЗАКС.Ру