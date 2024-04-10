Защита Стрелкова собирается просить суд отправить его в зону СВО

Защита бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) собирается попросить у суда отправить его в зону СВО для прохождения воинской службы, об этом 10 апреля пишет РБК со ссылкой на адвоката Александра Молохова.

На данный момент, дело пересматривает Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве. Судебное заседание должно будет пройти 15 мая.

По мнению защиты, даже не смотря на то, что недавно Государственная Дума приняла закон о том, что осужденные по экстремистским статьям не могут попасть на фронт, правовая возможность заключить контракт у Стрелкова есть. Например, если вторая инстанция отменит приговор, или если президент России помилует Стрелкова.

Также к жалобе защита прикрепила письмо командира воинской части ДНР, который согласился предоставить Стрелкову должность командира комендантского взвода.

Напомним, что в январе Стрелков получил четыре года колонии за посты в Telegram-канале, которые сочли призывами к экстремизму.

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы