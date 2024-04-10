Госдума приняла поправки об оплате сверхурочного труда

Депутаты Государственной думы приняли в третьем, окончательном чтении поправки об оплате сверхурочного труда, следует из сообщения пресс-службы парламента от 10 апреля. Авторство проекта принадлежит российскому правительству.

Изменения вносятся в статью Трудового кодекса, касающуюся оплаты сверхурочной работы (ст. 152 ТК РФ). Суть их сводится к необходимости включать в расчет все части зарплаты, включая районные коэффициенты и стимулирующие выплаты.

Сейчас законодательство предписывает оплачивать первые два часа сверхурочного труда в полуторном, а последующие — в двойном размере. Однако зачастую при этом учитывается лишь базовый оклад, который может составлять 10-25 % от всей суммы получаемых работником денег, уточнили в ГД.

"В результате тот, кто работал сверхурочно, оказывается в худшем положении, чем тот, кто трудится в нормальных условиях. Уточнение, которое вносится в Трудовой кодекс, позволит защитить работников от злоупотреблений со стороны работодателей", — гласит сообщение пресс-службы нижней палаты парламента.

Законопроект преодолел первое чтение в Госдуме в конце февраля.

Фото: ЗАКС.Ру