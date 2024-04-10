В Госдуме одобрили проект по борьбе с фиктивными браками иностранцев

Законопроект о противодействии фиктивным бракам с иностранцами был принят Госдумой в первом чтении, сообщили 10 апреля в пресс-службе нижней палаты парламента. Подобная инициатива ставит целью противодействие обходу положений законодательства для получения иностранцами миграционного статуса в России.

Авторы инициативы предлагают установить, что для получения в упрощенном порядке разрешения на временное проживание иностранец должен провести в браке не менее двух лет. Это касается случаев, если у пары нет рожденного в браке ребенка.

Помимо этого, в случае аннулирования усыновления или записи об отцовстве иностранцев предлагают лишать разрешения на временное проживание или же вида на жительство в России.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал заключение фиктивного брака "одной из лазеек" для нелегальной миграции. "Если иностранцы хотят жить в нашей стране, то они должны знать русский язык, законы, уважать культуру и традиции, а заключать брак — исключительно ради создания семьи", — приводит его слова пресс-служба Думы.

Также в среду депутаты приняли в третьем чтении закон об оплате сверхурочного труда.

Фото: ЗАКС.Ру