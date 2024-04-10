В Петербурге запустили чат-бот для поиска эвакуированных машин

Петербургский комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности сообщил 10 апреля о запуске в Telegram чат-бота для поиска эвакуированных автомобилей. Новинка предназначена для водителей, которые не нашли на своем месте неправильно припаркованные машины.

Для получения информации следует ввести номер автомобиля. Спустя несколько секунд бот сообщит адрес его местонахождения. При этом поиск ведется лишь по автомобилям, эвакуированным в соответствии со статьей "Задержание транспортного средства" (ст. 27.13 КоАП РФ) в Петербурге.

"На сегодняшний день чат-бот формирует ответы из ограниченной базы данных. Если информация не найдена — можно обратиться в диспетчерскую Центра для уточнения сведений", — отметили в комитете.

Ранее в Ленобласти запустили чат-бота для отправки жалоб на состояние дорог.

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