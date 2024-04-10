Енокаев допустил изменения в тактовых маршрутах электричек

Существующий сейчас график движения электропоездов на тактовых маршрутах будет меняться в соответствии с пожеланиями пассажиров, заявил в интервью "Интерфаксу" глава петербургского комитета по транспорту Валентин Енокаев. Заявление прозвучало в ответ на соответствующий опрос журналиста.

"Да, будем менять, — ответил Енокаев на вопрос о возможности изменений. — Мы видим отклик от пассажиров. Конечно, хотелось бы, чтобы пригородное сообщение в границах города работало с интенсивностью и с интервальностью метрополитена".

Председатель комтранса уточнил, что сейчас в Петербурге имеется не задействованный до сих пор ресурс, который может примениться для внесения корректив в расписание пригородных поездов.

Сейчас в Петербурге тактовое движение электричек запущено до Павловска, Ораниенбаума и до Красного Села. Всего с момента запуска подобного движения суммарный пассажиропоток по трем направлениям превысил 27 миллионов человек, сообщил Енокаев.

В феврале стало известно о синхронизации девяти автобусных маршрутов с графиком движения электричек в Красное Село.

Фото: ЗАКС.Ру