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Новости 11:42

Расписание девяти автобусов синхронизировали с электричками на Красное Село

фото ЗакС политика Расписание девяти автобусов синхронизировали с электричками на Красное Село

Расписание движения девяти автобусных маршрутов синхронизировали с графиком электропоездов между Балтийским вокзалом и Красным Селом, рассказали в петербургском комитете по транспорту. Речь идет о маршрутах №№ 144, 146, 443, 454, 458, 458А, 458Б, 477, 547.

"Автобусы будут работать с учетом прибытия и отправления пригородных электропоездов", — говорится в сообщении комтранса.

До этого, с 26 января, в Петербурге синхронизировали с электричками движение автобусов по маршрутам №№ 149А и 442А.

Движение автобусов подстроили под график электропоездов. Кроме того, на ряде маршрутов сократили интервалы в движении в часы пик.

С декабря прошлого года запущено тактовое движение электричек в Красное Село. По итогам первого месяца работы пассажиропоток на направлении увеличился на 15 %, сообщали ранее в комтрансе. В наступившем году Смольный рассчитывает запустить не менее двух маршрутов электричек с тактовым движением.

Фото: ЗАКС.Ру


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