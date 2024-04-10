В ЗакСе заслушали доклад бизнес-омбудсмена

На заседании петербургского парламента 10 апреля впервые с ежегодным отчетом выступил уполномоченный по защите прав предпринимателей Валерий Калугин. К своим обязанностям в этой должности он приступил в мае 2023 года.

В своем докладе Калугин заявил, что по итогам отчетного периода больше всего обращений предпринимателей были связаны с уголовно-правовой сферой - порядка 19% от всех поступивших обращений. Чаще всего бизнесмены жаловались на необоснованное, по мнению заявителей, инициирование доследственных проверок, арест имущества, а также заключение под стражу фигурантов дел по "экономическим" статьям. Калугин отметил, что находится на постоянной связи с правоохранительными органами для обсуждения обращений.

Также уполномоченный рассказал о необходимости упрощения механизма получения господдержки для предпринимателей.

Ранее с докладом перед депутатами выступила уполномоченная по правам ребенка Анна Митянина.

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