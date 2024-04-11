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Новости 10:32

В Петербурге автобусы начали считать количество безбилетников в салонах

фото ЗакС политика В Петербурге автобусы начали считать количество безбилетников в салонах

Голосовой информатор в некоторых моделях петербургских автобусов начал озвучивать количество не оплативших проезд пассажиров в салоне, сообщил 11 апреля телеканал "78". Подсчет ведется в режиме реального времени.

После каждой остановки автоматика информирует о количестве безбилетников. По сообщению корреспондента телеканала, на одной из остановок автоинформатор произнес: "Обращаем внимание, проезд не оплатили более семи пассажиров". В следующий раз озвученное количество безбилетников оказалось иным.

В минувшем сентябре стало известно о том, что некоторые модели троллейбусов стали показывать на экранах в салонах количество пассажиров без билета.

Фото: ЗАКС.Ру


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