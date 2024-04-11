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Новости 10:59

Милонов считает, что из-за шестидневки дети ненавидят учебу

фото ЗакС политика Милонов считает, что из-за шестидневки дети ненавидят учебу

Шестидневная учебная неделя в школах не способствует образовательному процессу, заявил в интервью радиостанции "Говорит Москва" зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов

По мнению Милонова, российское образование испытывает проблемы в связи с перегруженностью учеников. Последние, согласно его версии, не становятся умнее от такой вовлеченности в учебный процесс, но лишь начинают ненавидеть школу.

"Уже сколько раз говорили, сколько раз обещали убрать шестидневное рабство для детей. Верните детей в семью!" — призвал парламентарий.

Милонов отметил, что в начале XX века профсоюзы добились отмены шестидневной рабочей недели, однако в образовании такого сдвига не произошло. "У нас в ХХI веке наши дети продолжают трудиться шесть дней в неделю. У них вообще нет связи с семьей", — пожаловался он.

В конце марта Милонов предлагал отправлять преступников на рудники. Подобная мера, по его мнению, могла бы стать альтернативой смертной казни, вопрос о возвращении которой тогда актуализировался в свете теракта в "Крокус Сити Холле".

Фото: ЗАКС.Ру


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