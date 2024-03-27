Милонов предложил вместо смертной казни отправлять преступников на рудники

В России не следует возвращать смертную казнь, заявил избранный от Петербурга депутат Госдумы Виталий Милонов ("Единая Россия") в эфире "Радио Крым". В качестве альтернативы высшей мере наказания парламентарий предложил отправлять осужденных на рудники.

"Смертная казнь — это не то, что можно включить и выключить, это серьезное изменение уголовного законодательства. Она будет применятся не только по отношению к таким негодяям, но и к другим преступникам", — объявил Милонов и напомнил о возможности ошибок, в результате которых могут быть приговорены невинные.

Депутат предложил не забывать о так называемом "человеческом факторе" в правоохранительных органах. По его мнению, существует вероятность обвинения невиновного в совершении преступления, в том числе из-за ошибок силовиков или же злонамеренности полицейских, которые "меняют совесть на деньги и фабрикуют уголовные дела".

Вместо смертной казни преступникам следует ужесточить условия содержания, полагает Милонов. "Пускай работают на рудниках в тяжелейших условиях и весь остаток жизни понимают всю тяжесть и бесчеловечность совершенного преступления", — выдвинул он идею.

Дискуссия об отмене моратория на смертную казнь вновь разгорелась в России после теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле". Утром в среду сенатор Андрей Клишас заявил о том, что существующее законодательство не позволит казнить террористов и педофилов даже в случае возвращения высшей меры наказания.

Фото: ЗАКС.Ру