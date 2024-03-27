Клишас заявил о невозможности применения смертной казни к террористам

Обострившаяся в последние дни дискуссия о снятии моратория на смертную казнь заставила высказаться главу комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса. Сенатор заявил, что возвращение высшей меры наказания не скажется на судьбе осужденных за терроризм или же преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

"Уважаемые аналитики и эксперты Telegram убеждают, что террористов и педофилов нужно казнить и народ это поддержит, проблема только в Конституционном суде", — написал Клишас в своем Telegram-канале и предложил обратиться непосредственно к российскому законодательству в этом вопросе.

Сенатор процитировал статью 20 Конституции, согласно которой смертная казнь может устанавливаться в качестве исключительной меры наказания "при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей". Продолжив изыскания в области существующего законодательства, он сообщил, что уголовные дела по статьям о терроризме (ст. 205 УК РФ), об изнасиловании несовершеннолетних (ч. 3-5 ст. 131 УК РФ), насильственных действиях сексуального характера в отношении их (ч. 3-5 ст. 132 УК РФ), а также о половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста (ст. 134 УК РФ) не могут рассматриваться в суде с участием присяжных заседателей.

"Приговорить террористов к смертной казни нельзя даже при отсутствии моратория", — резюмировал Клишас.

К аналогичному выводу он пришел и относительно возможности введения смертной казни для педофилов.

Рассуждения о возможности смертной казни для террористов, поднявшиеся после стрельбы в "Крокус Сити Холле", Клишас охарактеризовал как "недобросовестные спекуляции".

Ранее ряд политиков отметились высказываниями в поддержку отмены моратория на смертную казнь в России. Среди прочих идею поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин, который заявил об отсутствии необходимости проведения референдума по этому вопросу. До этого в Кремле заявили, что не участвуют в дискуссии по этому вопросу.

Фото: council.gov.ru