СПбГУ запустил программу по подготовке "высококвалифицированных богословов"

На сайте СПбГУ появилось объявление о старте новой программы бакалавриата, носящей название "Христианская теология".

Ее целью обозначено обучение кадров для РПЦ, а именно "подготовка высококвалифицированных богословов с университетским гуманитарным образованием". Преподавать учащимся по новой программе будут на русском и английском языках представители Научно‑богословского центра междисциплинарных исследований СПбГУ.

Студентам,в частности обещают передать знания о государственно-конфессиональных отношениях применительно к православной теологии. Им предстоит пройти такие дисциплины, как рациональная теология, православная апологетика и наука, теология образования в христианской парадигме.

Институт теологии на базе СПбГУ был учрежден полтора года назад.

Фото: ЗАКС.Ру