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Новости 13:08

Силуанову нужны дополнительные деньги на поручения из послания Путина

фото ЗакС политика Силуанову нужны дополнительные деньги на поручения из послания Путина

Министр финансов Антон Силуанов подсчитал, что выполнение мер, озвученных президентом Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию, потребует более 1 трлн рублей в год расходов.

"Оно финансово емкое...(...) Это не маленькие объемы", - приводит слова министра "Интерфакс".

Точные цифры чиновники определят чуть позже.

"Дополнительные деньги нужны", - добавил Силуанов, заявив, что много зарабатывающие в идеале должны платить налогов в казну больше остальных слоев населения.

Ранее один из подсчетов гласил, что все поручения Путина, отданные 29 февраля, потребуют до 2030 года расходов в размере 17 трлн рублей.

Отметим, что последнее послание Федеральному собранию побило рекорд по продолжительности: Путин выступал более четырех часов.

Фото: ЗАКС.Ру


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