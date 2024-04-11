Силуанову нужны дополнительные деньги на поручения из послания Путина

Министр финансов Антон Силуанов подсчитал, что выполнение мер, озвученных президентом Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию, потребует более 1 трлн рублей в год расходов.

"Оно финансово емкое...(...) Это не маленькие объемы", - приводит слова министра "Интерфакс".

Точные цифры чиновники определят чуть позже.

"Дополнительные деньги нужны", - добавил Силуанов, заявив, что много зарабатывающие в идеале должны платить налогов в казну больше остальных слоев населения.

Ранее один из подсчетов гласил, что все поручения Путина, отданные 29 февраля, потребуют до 2030 года расходов в размере 17 трлн рублей.

Отметим, что последнее послание Федеральному собранию побило рекорд по продолжительности: Путин выступал более четырех часов.

Фото: ЗАКС.Ру