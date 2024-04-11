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Новости 13:12

Миронов заявил о создании движения "Мы есть русские"

фото ЗакС политика Миронов заявил о создании движения "Мы есть русские"

Председатель "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов объявил 11 апреля о создании движения "Мы есть русские", передает ТАСС. Заявление прозвучало на учредительном съезде новой организации.

"Хочу нас всех поздравить с созданием общероссийского общественного движения "Мы есть русские". И я абсолютно убежден, сегодня мы заявляем всему миру: мы были, мы будем, мы русские", — заявил политик в своей речи.

Движение планирует противостоять русофобии и преследованию русских за рубежом. Среди иных его задач значится объединение и поддержка соотечественников по всему миру. По утверждению Миронова, в состав учредителей движения вошли представители различных национальностей и соотечественники из зарубежных стран.

Ранее Миронов выступил соавтором законопроекта об обязательной регистрации общественных объединений. По мысли политика, реализация подобной меры упростит отслеживание иностранного влияния.

Фото: ЗАКС.Ру


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