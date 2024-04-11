В ЗакСе предложили наказывать за порчу зданий с признаками объектов культурного наследия

Комиссия Законодательного собрания Петербурга по градостроительству, земельным и имущественным вопросам подготовила федеральные законодательные инициативы, которые предусматривают введение административной и уголовной ответственности за порчу зданий, обладающих признаками культурного наследия. Документы опубликованы на сайте парламента.

Предполагается, что после принятия инициатив правонарушителям будет грозить то же наказание, что и по статьям о порче объектов культурного наследия. Сейчас соответствующая статья Уголовного кодекса (ст. 243 УК) предусматривает за это деяние лишение свободы на срок до 3 лет, а административное правонарушение (ст. 7.14.1 КоАП) может обернуться штрафом до 20 млн рублей.

Согласно действующему законодательству, снос зданий, обладающих признаками объектов культурного наследия, запрещен, однако санкции за это никакой не предусмотрено. По состоянию на апрель 2024 года в Петербурге насчитывается около 40 домов с таким статусом, следует из пояснительной записки к законопроекту, подготовленной депутатом Валерием Гарнецом.

"Предлагаемые проектом федерального закона "О внесении изменений в статью 243 Уголовный кодекс Российской Федерации" изменения позволят усовершенствовать механизм защиты объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия", - говорится в документе.

Ранее об угрозе уничтожения зданий с признаками объекта культурного наследия в своем докладе упоминала уполномоченная по правам человека в Петербурге Светлана Агапитова.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру