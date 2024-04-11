Госдума поддержала введение штрафов за самовольное пользование водопроводом

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект о введении административной ответственности за самовольное использование централизованных систем водоснабжения и водоотведения, сообщили 11 апреля в пресс-службе нижней палаты парламента.

Коррективы вносятся в статью 7.20 Кодекса об административных правонарушениях ("Самовольное подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения"). Инициатива расширяет понятие правонарушения, распространяя его в том числе на самовольное пользование сетями.

Штраф за подобное нарушение для граждан составит от одной до полутора тысяч рублей, для должностных лиц — от двух до трех тысяч рублей, для юрлиц — от 20 тысяч до 30 тысяч рублей.

"Незаконные врезки в централизованные системы водоснабжения и (или) водоотведения создают дополнительные неучтенные нагрузки, увеличивают расходы органов местного самоуправления и организаций на обеспечение водоснабжения и водоотведения, негативно влияют на качество работы сетей и сооружений", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Также в четверг Госдума обратилась в Минстрой из-за жалоб на стоимость обслуживания газового оборудования.

Фото: ЗАКС.Ру