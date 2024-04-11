Маткапитал в России разрешили тратить на реконструкцию таунхаусов

Кабмин разрешил тратить средства материнского капитала на реконструкцию таунхаусов, о чем сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Семьям также будут компенсированы деньги в случае если такого рода работы уже были выполнены. Мера включена в постановление правительства, посвященное улучшению жилищных условий. Мишустин его уже подписал.

Предполагается, что в таунхаусах, представляющих собой, по выражению премьера, "дома так называемой блокированной застройки", живут главным образом семьи с детьми.

Для компенсации затрат Минстрой разработал форму специального подтверждающего документа.

На прошлой неделе глава правительства рассказал, что за 2023 год посредством маткапитала улучшили свои жилищные условия примерно 670 тысяч российских семей.

Фото: ЗАКС.Ру