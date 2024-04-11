Маткапитал в России разрешили тратить на реконструкцию таунхаусов

Кабмин разрешил тратить средства материнского капитала на реконструкцию таунхаусов, о чем сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Семьям также будут компенсированы деньги в случае если такого рода работы уже были выполнены. Мера включена в постановление правительства, посвященное улучшению жилищных условий. Мишустин его уже подписал.
Предполагается, что в таунхаусах, представляющих собой, по выражению премьера, "дома так называемой блокированной застройки", живут главным образом семьи с детьми.
Для компенсации затрат Минстрой разработал форму специального подтверждающего документа.
На прошлой неделе глава правительства рассказал, что за 2023 год посредством маткапитала улучшили свои жилищные условия примерно 670 тысяч российских семей.