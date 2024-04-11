"Яблочника" из МО "Васильевский" собираются лишить мандата за прогулы

На ближайшем заседании совета депутатов МО "Васильевский" планируют рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Андрея Федяева, сообщил ЗАКС.Ру глава муниципального образования Игорь Фигурин. Муниципал давно не появлялся на собраниях совета.

Прокуратура уже обращалась к муниципалам с представлением о необходимости прекратить полномочия Федяева, однако депутаты решили отложить рассмотрение этого вопроса. По словам Фигурина, Федяев перестал выходить на связь.

Сейчас в Василеостровском районном суде ждет рассмотрения иск прокуратуры о бездействии совета в части досрочного прекращения полномочий Федяева. Сам Федяев узнал об иске от корреспондента ЗАКС.Ру. Первое заседание назначено на 25 апреля, однако муниципалы, вероятнее всего, рассмотрят соответствующий вопрос до вынесения решения по иску.

Фигурин отметил, что ему жаль расставаться с Федяевым вне зависимости от его партийной принадлежности. Федяев избрался в совет от партии "Яблоко" в 2019 году.

Ранее в МО № 15 за прогулы заседаний более шести месяцев лишили мандата депутата Сергея Самусева.

Константин Леньков