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Муниципал 20:13

Депутата МО №15 Сергея Самусева лишили полномочий

фото ЗакС политика Депутата МО №15 Сергея Самусева лишили полномочий

Муниципальный совет МО "№15" досрочно прекратил полномочия депутата Сергея Самусева за прогулы, сообщил ЗАКС.Ру глава муниципального образования Сергей Виноградов. На рассмотрении этого вопроса настояла районная прокуратура. 

Самусев находится за пределами России с мая 2022 года. Он принял решение об отъезде опасаясь уголовного преследования из-за его постов в социальных сетях. Ранее его уже штрафовали за дискредитацию Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП). 

Предложения лишить Самусева полномочий звучали и раньше - этого добивался его коллега, заместитель главы округа Игорь Королев. Он также предлагал лишить мундепа денежной компенсации, положенной муниципалам, из-за высказываний на тему СВО. 

Сергей Самусев избрался в совет МО №15 от партии "Яблоко" в 2019 году. 

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал, что МО "№7" покинула "Яблочница" Софья Темец.

Константин Леньков / Фото с личной страницы Сергея Самусева


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