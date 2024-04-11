ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 17:05

Суд оштрафовал петербурженку за дачу взятки и получение доступа к налоговой тайне

фото ЗакС политика Суд оштрафовал петербурженку за дачу взятки и получение доступа к налоговой тайне

Ленинский районный суд Петербурга огласил приговор сотруднице коммерческой фирмы за получение доступа к налоговой тайне, рассказали 11 апреля в Северо-Западной транспортной прокуратуре. Подсудимую преследовали по статьям о получении сведений, составляющих налоговую тайну (ч. 3 ст. 183 УК РФ) и о мелком взяточничестве (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ).

Согласно материалам дела, с апреля 2021 по сентябрь 2023 года фигурантка вместе с подчиненными "получала от таможенных инспекторов сведения о декларировании перемещаемых через границу Российской Федерации товаров", рассказали в надзорном ведомстве. За получение сведений она передала таможенникам 10 тысяч рублей.

Суд оштрафовал петербурженку на 100 тысяч рублей. Приговор получателям взятки был вынесен ранее.

Ране стало известно о направлении в суд уголовного дела о взятках, возбужденного в отношении экс-сотрудника "Мостотреста" Александра Албина.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости11 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама